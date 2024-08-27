Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція

Пресконференція Зеленського щодо миру в Україні

Як і анонсувалося в ОП, сьогодні відбувся форум за участю керівників державних інституцій, який завершується пресконференцією президента України. Тема обговорення - війна та кроки України на шляху до справедливого миру.

Наразі глава держави розпочинає спілкування з журналістами.

Зазначимо, в понеділок на Банковій зазначили, що представникам медіа потрібно пройти акредитацію до 14:00 26 серпня.

Від кожного ЗМІ можна було акредитувати одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа. Про час і місце проведення заходу журналістам повідомили в листі-підтвердженні акредитації.

Коли та як пройшла попередня пресконференція президента

Нагадаємо, що попередня пресконференція Зеленського проходила 15 липня. Вона була неанонсованою та була присвячена підсумкам саміту НАТО, а також іншим міжнародним подіям, важливим для України.

Під час спілкування з журналістами глава держави зокрема розповів, як ставиться до можливої зміни політики в США після виборів, відповів, чи будуть кадрові зміни в українському уряді та оцінив процес мобілізації в Україні.