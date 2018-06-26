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За препятствование работе журналистов полиция открыла почти 100 дел в 2018 году

НовостиОбщество    26.06.2018 - 15:40
Иллюстративное фото (menr.gov.ua)
Иллюстративное фото (menr.gov.ua)

Одно из дел связано с посягательством на жизнь журналиста

С начала 2018 года полицией начато 97 уголовных производств относительно препятствования деятельности журналистов в Украине. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Национальной полиции Украины Александр Ковтун, передает корреспондент РБК-Украина.

"За 5 месяцев этого года уже открыто 97 уголовных производств. Из них - 69 дел по статье 171 УК (препятствование профессиональной деятельности журналиста, - ред.), 23 дела - по статье 345-1 (погороза или насилие в отношении журналиста, - ред.), четыре - по статье 347 УК (умышленное уничтожение имущества журналиста, - ред.), одно - по статье 348-1 УК (посягательство на жизнь журналиста, - ред.)", - рассказал Ковтун.

Он пояснил, что рост количества открытых производств связано с вступлением в 2015 году в силу норм об уголовной ответственности за посягательства на профессиональную деятельность журналистов.

"С 2013 года мы начали осуществлять мониторинг состояния регистрации уголовных правонарушений, связанных с препятствованием профессиональной деятельности журналистов. Так, в 2013 году было открыто 161 производства, в 2014 - 164, в 2015 - 120, в 2016 - 201. В 2017 году произошел рост - 255 преступлений. Это связано с тем, что были разработаны методические рекомендации по расследованию преступлений указанной категории. Следователи получили возможность правильно определять квалификацию и проводить расследования указанных преступлений", - добавил он.

Напомним, международная правозащитная организация "Репортеры без границ" заявила об более сотни заключенных журналистах в Турции.

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Теги публикации: журналисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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