Чтобы преодолеть угрозу со стороны РФ, все фракции в Раде должны работать слаженно, - Мотовиловец

Чтобы преодолеть кризис, вызванный сообщениями о возможных проявлениях вооруженной агрессии со стороны РФ, народные депутаты должны работать быстро и слаженно независимо от фракционной принадлежности.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Андрей Мотовиловец во время согласительного совета в понедельник, 14 февраля.

Нардеп подчеркнул, что для своевременного и эффективного реагирования на социально-политические вызовы парламент должен работать бесперебойно даже в условиях вспышки заболеваемости COVID-19.

Он также подчеркнул необходимость обеспечить возможность для депутатов голосовать за законопроекты онлайн - в частности, за законопроект о предоставлении страховых гарантий авиаперевозчикам, прекратившим полеты над Украиной.

"Я хочу выразить восхищение блестящей работой Министерства обороны и Министерства иностранных дел, Министерства инфраструктуры. Я считаю, что именно так должно работать государство… На выходных Министерство инфраструктуры разрабатывает план, в воскресенье собирается Правительство, после этого комитет, а уже сейчас этот закон будет в Верховной раде. Мы просим вас проголосовать, показать, что мы можем голосовать быстро и сосредоточенно", - добавил нардеп.

Также он призвал коллег работать в обычном режиме и не поддаваться провокациям.

"Весь мир увидел, что есть Украина. Что мы умеем защищаться, что у нас огромная армия. Нас отнюдь не пугают сто тысяч российских войск. 400 тысяч украинцев держали оружие в руках и умеют защищать свою страну", - резюмировал Мотовиловец.