ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чтобы преодолеть угрозу со стороны РФ, все фракции в Раде должны работать слаженно, - Мотовиловец

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 февраля 2022 20:22
Чтобы преодолеть угрозу со стороны РФ, все фракции в Раде должны работать слаженно, - Мотовиловец Фото: Андрей Мотовиловец (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Чтобы преодолеть кризис, вызванный сообщениями о возможных проявлениях вооруженной агрессии со стороны РФ, народные депутаты должны работать быстро и слаженно независимо от фракционной принадлежности.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Андрей Мотовиловец во время согласительного совета в понедельник, 14 февраля.

Нардеп подчеркнул, что для своевременного и эффективного реагирования на социально-политические вызовы парламент должен работать бесперебойно даже в условиях вспышки заболеваемости COVID-19.

Он также подчеркнул необходимость обеспечить возможность для депутатов голосовать за законопроекты онлайн - в частности, за законопроект о предоставлении страховых гарантий авиаперевозчикам, прекратившим полеты над Украиной.

"Я хочу выразить восхищение блестящей работой Министерства обороны и Министерства иностранных дел, Министерства инфраструктуры. Я считаю, что именно так должно работать государство… На выходных Министерство инфраструктуры разрабатывает план, в воскресенье собирается Правительство, после этого комитет, а уже сейчас этот закон будет в Верховной раде. Мы просим вас проголосовать, показать, что мы можем голосовать быстро и сосредоточенно", - добавил нардеп.

Также он призвал коллег работать в обычном режиме и не поддаваться провокациям.

"Весь мир увидел, что есть Украина. Что мы умеем защищаться, что у нас огромная армия. Нас отнюдь не пугают сто тысяч российских войск. 400 тысяч украинцев держали оружие в руках и умеют защищать свою страну", - резюмировал Мотовиловец.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Слуга народа Верховная рада
NEWS
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины