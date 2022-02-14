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Щоб подолати загрозу з боку РФ, всі фракції у Раді повинні працювати злагоджено, - Мотовиловець

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 20:22
Щоб подолати загрозу з боку РФ, всі фракції у Раді повинні працювати злагоджено, - Мотовиловець Фото: Андрій Мотовиловець (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Щоб здолати кризу, викликану повідомленнями про можливі прояви збройної агресії з боку РФ, народні депутати повинні працювати швидко і злагоджено незалежно від фракційної приналежності.

Про це заявив перший заступник голови фракції “Слуга народу” у Верховній раді Андрій Мотовиловець під час погоджувальної ради в понеділок, 14 лютого.

Нардеп підкреслив, що для вчасного та ефективного реагування на соціально-політичні виклики парламент має працювати безперебійно навіть в умовах спалаху захворюваності на COVID-19.

Він також наголосив на необхідності забезпечити можливість для депутатів голосувати за законопроекти онлайн - зокрема, за законопроект щодо надання страхових гарантій авіаперевізникам, що припинили польоти над Україною.

"Я хочу висловити захоплення блискучою роботою Міністерства оборони та Міністерства іноземних справ, Міністерства інфраструктури. Я вважаю, що саме так повинна працювати держава… На вихідних Міністерство інфраструктури розробляє план, в неділю збирається уряд, після цього комітет, а вже зараз цей закон буде у Верховній раді. Ми просимо вас проголосувати, показати, що ми можемо голосувати швидко і зосереджено", - додав нардеп.

Також він закликав колег працювати в звичному режимі та не піддаватись провокаціям.

"Весь світ побачив, що є Україна. Що ми вміємо захищатися, що в нас величезна армія. Нас зовсім не лякають сто тисяч російських військ. 400 тисяч українців тримали зброю в руках і вміють захищати свою країну", - резюмував Мотовиловець.

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