"Преодолеть разделение". В Киеве состоялась встреча духовенства ПЦУ и УПЦ

Представители Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата провели встречу для преодоления раскола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в Facebook .

Фото: ПЦУ и УПЦ провели переговоры в Софии Киевской (facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

По словам Ткаченко, украинское духовенство должно преодолеть конфликты и разделение. Он считает, что переговоры ПЦУ и УПЦ - это "начало нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины".

Встреча прошла 5 июля в Софии Киевской. Министр называет ее "исторической" и уверяет, что "лед тронулся".

Напомним, в конце мая УПЦ Московского патриархата объявила о самостоятельности и независимости от РПЦ.

Больше о ситуации вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине".

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