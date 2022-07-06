"Подолати розділення". У Києві відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка у Facebook .

Фото: ПЦУ та УПЦ провели переговори у Софії Київській (facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

За словами Ткаченка, українське духовенство повинно подолати конфлікти і розділення. Він вважає, що переговори ПЦУ та УПЦ - це "початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного та мирного майбутнього України".

Зустріч пройшла 5 липня у Софії Київській. Міністр називає її "історичною" і запевняє, що "крига скресла".

Нагадаємо, наприкінці травня УПЦ Московського патріархату оголосила про самостійність і незалежність від РПЦ.

Більше про ситуацію ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна "Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні".

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