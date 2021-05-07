Пренебрежение к институту бизнес-репутации отпугивает инвесторов от Украины, - Гранц

"Черный пиар - очень частое оружие в недобросовестной конкурентной борьбе. Как следствие, ответственный и международный бизнес часто становится мишенью дискредитационных кампаний", - написал Гранц.

Он рассказал, как его бизнес подвергся атаке, когда компанию BF&GH Travel Retail, оператора дьюти-фри магазинов в международных аэропортах Борисполь и Жуляны, бездоказательно связали с контрабандой табачных изделий.

В таких случаях уже не важно, что компания никогда не занималась контрабандой, ни разу не имела проблем с законностью, не получила ни единого протокола о нарушении со стороны таможенных органов и успешно проходила все налоговые проверки, считает предприниматель.

"Ты можешь работать с международными партнерами с кристально чистой репутацией, платить сотни миллионов налогов, но тебе все равно много месяцев ждать решение суда в деле о клевете. И даже когда суд подтвердит твою правоту, то общество не изменит мнения о заказчиках и исполнителях дискредитационной кампании. В Украине уже в принципе вполне толерируют подобный стиль ведение дел, а за клевету в медиа не предусмотрены какие-либо серьезные наказания. С моей точки зрения, наказание за заведомую ложь и клевету должна быть гораздо весомее", - отметил Гранц.

По его мнению, в Украине нет осознания, что репутация бизнеса - это и есть деньги, которые предприниматели привлекут и инвестируют в Украину, или заплатят налоги.

"Мы получаем ситуацию, когда на одной чаше весов бизнес, который привел в Украину международных инвесторов, создал сотни рабочих мест, исправно платит налоги и чтит свою репутацию, а на другой стороне - неподтвержденная или даже сфабриковання информация, подхваченная некачественными медиа. И результат этого "взвешивания" - удар по репутации от тех, для кого слово репутация вообще ничего не значит", - подчеркнул Гранц.