Премію Нобеля з економіки отримав екс-глава ФРС США за вивчення фінансових криз

Бернанке разом з Дугласом Даймондом і Філіпом Дібвігом отримали премію 2022 року за свою роботу, розпочату на початку 1980-х років, яка мала практичне значення в регулюванні фінансових ринків та подоланні фінансових криз.

"Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг значно покращили наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливий висновок їхнього дослідження полягає в тому, чому життєво важливо уникати краху банків", - йдеться у повідомленні.

Академія заявила, що Бернанке за допомогою статистичного аналізу показав, що набіги на банки призвели до їхнього банкрутства, і це був механізм, який перетворив звичайну рецесію на депресію 30-х років, найдраматичнішу і найважчу кризу у світі.

Набіги на банки можуть легко стати такими, що самореалізуються, що призведе до краху установи і поставить під загрозу весь фінансовий сектор.

"Ці небезпечної динаміки можна запобігти, якщо уряд забезпечить страхування депозитів і виступить кредитором останньої інстанції для банків", - заявили в Академії.

Тріо приєднається до таких світил, як Пол Кругман і Мілтон Фрідман, які також отримали премії з економіки. Більшість попередніх лауреатів були із США.

Премія з економіки не входить до перших п'яти нагород, заснованих за заповітом промисловця і винахідника динаміту Альфреда Нобеля 1895 року.

Вона була заснована центральним банком Швеції та вперше присуджена у 1969 році. Її повна та офіційна назва - Премія Sveriges Riksbank в галузі економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

Бен Бернанке очолював ФРС США з лютого 2006 року до лютого 2014 року. Вважається, що його дії у 2008 році запобігли серйознішим наслідкам фінансової кризи.