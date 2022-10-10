Премию Нобеля по экономике получил экс-глава ФРС США за изучение финансовых кризисов

Бернанке вместе с Дугласом Даймондом и Филипом Дибвигом получили премию 2022 года за свою работу, начатую в начале 1980-х годов и имевшую практическое значение в регулировании финансовых рынков и преодолении финансовых кризисов.

"Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков", - говорится в сообщении.

Академия заявила, что Бернанке с помощью статистического анализа показал, что набеги на банки привели к их банкротству, и это был механизм, который превратил относительно обычную рецессию в депрессию 30-х годов, самый драматичный и тяжелый кризис в мире.

Набеги на банки могут легко стать самореализующимися, что приведет к краху учреждения и поставит под угрозу весь финансовый сектор.

"Эту опасную динамику можно предотвратить, если правительство обеспечит страхование депозитов и выступит в качестве кредитора последней инстанции для банков", - заявили в Академии.

Трио присоединится к таким светилам, как Пол Кругман и Милтон Фридман, также получившими премии по экономике. Большинство предыдущих лауреатов были из США.

Премия по экономике не входит в число первых пяти наград, учрежденных по завещанию промышленника и изобретателя динамита Альфреда Нобеля в 1895 году.

Она была учреждена центральным банком Швеции и впервые присуждена в 1969 году. Ее полное и официальное название - Премия Sveriges Riksbank в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля.

Бен Бернанке возглавлял ФРС США с февраля 2006 года до февраля 2014 года. Считается, что его действия в 2008 году предотвратили более серьезные последствия финансового кризиса.