Триває прийом робіт на премію КонтраFACTS з призовим фондом понад 200 000 грн: як взяти участь

Хто може взяти участь

До участі запрошуються радіо- та тележурналісти, автори онлайн-медіа та друкованих видань, а також незалежні творці цифрового контенту, автори подкастів та інших форматів.

На конкурс приймають матеріали, створені і опубліковані з 14 липня 2026 року. Прийом робіт триває до 30 вересня 2026 року включно.

Роботи приймаються на електронну пошту: kontrafactss@gmail.com

Нагороди та жюрі КонтраFACTS Media Awards 2026

Призовий фонд премії складає:

1 місце - 70 000 грн

2 місце - 40 000 грн

3 місце - 30 000 грн

Додаткові відзнаки від журі - по 20 000 грн

Усі учасники, роботи яких прийнято до участі у конкурсі згідно з правилами, отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2 500 грн.

Серед членів журі:

головний редактор РБК-Україна Ростислав Шаправський

заступниця головного редактора NV Бізнес Олександра Некращук

редакторка відділу економіки "Дзеркала тижня" Юлія Самаєва

секретар НСЖУ Віталій Голубєв

керівник відділу спецпроєктів бізнес-видання Mind UA Дмитро Чепур

генеральна директорка Асоціації "Укртютюн" Наталія Фесюн

менеджерка комітетів Європейської Бізнес Асоціації Дар’я Січкар

Більше інформації про премію можна знайти на офіційному сайті.

Премія привертає увагу до проблеми нелегальних цигарок

Премія КонтраFACTS Media Awards, яку організовує Асоціація "Укртютюн", проводиться щороку, щоб привернути увагу до масштабів нелегальної торгівлі тютюновими виробами та підтримати професійні журналістські матеріали, які пояснюють її наслідки для економіки й суспільства.

За даними Kantar Україна, від початку 2026 року частка нелегального ринку сигарет зросла до 19,8%, а очікувані річні втрати державного бюджету України через несплату податків становлять 33 млрд грн.

Саме тому так важливо, щоб професійне та всебічне висвітлення проблеми нелегальної торгівлі у медіа, розкриття її руйнівних наслідків для суспільства та економіки стало інструментом у боротьбі з цим негативним явищем.