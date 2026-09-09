Триває прийом робіт на премію КонтраFACTS з призовим фондом понад 200 000 грн: як взяти участь

30 вересня завершується прийом робіт на IV Всеукраїнську премію журналістських робіт КонтраFACTS Media Awards 2026. Це конкурс, присвячений боротьбі з нелегальною торгівлею тютюновими виробами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів премії.
До участі запрошуються радіо- та тележурналісти, автори онлайн-медіа та друкованих видань, а також незалежні творці цифрового контенту, автори подкастів та інших форматів.
На конкурс приймають матеріали, створені і опубліковані з 14 липня 2026 року. Прийом робіт триває до 30 вересня 2026 року включно.
Роботи приймаються на електронну пошту: kontrafactss@gmail.com
Призовий фонд премії складає:
Усі учасники, роботи яких прийнято до участі у конкурсі згідно з правилами, отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2 500 грн.
Серед членів журі:
Більше інформації про премію можна знайти на офіційному сайті.
Премія КонтраFACTS Media Awards, яку організовує Асоціація "Укртютюн", проводиться щороку, щоб привернути увагу до масштабів нелегальної торгівлі тютюновими виробами та підтримати професійні журналістські матеріали, які пояснюють її наслідки для економіки й суспільства.
За даними Kantar Україна, від початку 2026 року частка нелегального ринку сигарет зросла до 19,8%, а очікувані річні втрати державного бюджету України через несплату податків становлять 33 млрд грн.
Саме тому так важливо, щоб професійне та всебічне висвітлення проблеми нелегальної торгівлі у медіа, розкриття її руйнівних наслідків для суспільства та економіки стало інструментом у боротьбі з цим негативним явищем.
Як раніше повідомлялося, Україна посіла третє місце серед 38 країн Європи за обсягами реалізації нелегальної тютюнової продукції.