Премия HR-бренд Украина 2019 – знаковое HR-событие года

Совсем скоро в Киеве состоится итоговая кейс-конференция "Премия HR-бренд Украина 2019: инновации, тренды и лучшие решения работодателей" и церемония награждения победителей Премии.

В четверг, 12 декабря, в Mercure Kyiv Congress (Киев, ул. Вадима Гетьмана, 6) состоится главное событие HR-отрасли – IX итоговая кейс-конференция и церемония награждения Премии HR-бренд Украина 2019.

Организатор мероприятия – hh.ua grc

Лучшие практики из сферы управления человеческими ресурсами, мотивации и повышения лояльности персонала традиционно соберутся вместе, чтобы отметить лучшие кейсы работодателей Украины. В 4 номинациях всего участвует более 40 проектов.

В ближайшем будущем все бизнес-процессы в общем и HR-отрасль в частности объединит гуманизация. Именно поэтому компании уже сейчас строят долгосрочные отношения с сотрудниками, обеспечивают их непрерывное обучение и индивидуальный подход, который учитывает стремление и мотивацию каждого.

Кейс-конференция призвана познакомить сообщество с действенными проектами и компаниями, которые достигли наибольших успехов в этом контексте, и дать ориентиры для развития HR-сферы и построения бренда компаний як работодателей.

В программе кейс-конференции Премии - панельные дискуссии и выступления ТОП-менеджеров и HR-экспертов на актуальные темы рынка труда; более 40 презентаций кейсов номинантов Премии HR-бренд 2019. Авторы проектов поделятся своим опытом:

создания современных систем обучения и развития персонала;

трансформации корпоративной культуры для достижения бизнес-целей и реализации стратегии бизнеса;

построение бренда работодателя и HR-маркетинг в действии;

как вовлекать молодежь и помогать ей реализовывать свой потенциал в Украине;

как сделать довольными и успешными сотрудников компании;

как повысить привлекательность отрасли и престиж рабочих профессий;

как привлекать таланты и управлять их вовлеченностью;

как создать условия для волонтерского движения для развития талантов компании.

РЕГИСТРАЦИЯ И БИЛЕТЫ https://premiya2019.ticketforevent.com/

Кульминация события – церемония награждения самых выдающихся проектов 2019 года.

Среди номинантов (в алфавитном порядке): 4Service Ukraine, Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova, Danone, DataArt, DEVELOR UKRAINE, Domino's Pizza Ukraine, EPAM Ukraine, GlobalLogic Ukraine, Innovecs, JYSK, lifecell, moneyveo, Nexia DK, Pepsico, Roche Ukraine, Samsung R&D Institute Ukraine, SAYENKO KHARENKO NewLaw, SkyUp Airlines, Smart Solutions, SoftServe, Inc., StarLightMedia, Syngenta, Ubisoft, Агропромхолдинг "АСТАРТА-КИЕВ". Ашан Ритейл Украина, БАКАРДИ-МАРТИНИ ЮКРЕЙН, ВОЛЯ, ГК "АЛЛО", Группа Компаний "ЛИГА", Датагруп, Джонсон и Джонсон Украина, Интерпайп, ІТ-Интегратор, КРЕДОБАНК, Мариупольский городской совет, Национальный банк Украины, ПриватБанк, Укрэнерго, Укрзализныця.

Партнеры: Укртелеком, Брейн Сорс Интернешнл, ГК Верес, Mira Top Recruiting, ЛЮКСОПТИКА, Mars Incorporated, Jansen Capital Management, Хлебные инвестиции, Орифлейм, "5 канал".

Информационные партнеры: Европейская Бизнес Ассоциация, Бизнес радио BRG, Буквы, AgroPortal.ua, Киево-Могилянская бизнес-школа [kmbs], журнал Бизнес, РБК-Украина.