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Премія HR-бренд Україна 2019 – знакова подія року для роботодавців країни та HR

Новини » Прес-релізи     02.12.2019 - 16:24
Премія HR-бренд Україна 2019 – знакова подія року для роботодавців країни та HR

У Києві відбудеться підсумкова кейс-конференція "Премія HR-бренд Україна 2019": інновації, тренди та кращі рішення роботодавців" та церемонія нагородження переможців Премії

У четвер, 12 грудня, у Mercure Kyiv Congress (Київ, вул. Вадима Гетьмана 6) відбудеться головна подія HR-галузі - IX підсумкова кейс-конференція та церемонія нагородження Премії HR-бренд Україна 2019.

Організатор заходу – hh.ua grc

Традиційно на заході будуть представлені кращі практики зі сфери управління людськими ресурсами, мотивації і підвищення лояльності персоналу. Всього в 4 номінаціях візьмуть участь понад 40 проектів.

Наріжний камінь всіх бізнес-процесів найближчого майбутнього на загалом та HR-сфери зокрема – їх гуманізація. І наразі компанії ставлять у пріоритет побудову довгострокових відносин зі співробітниками, їх безперервне навчання та індивідуальний підхід, який буде враховувати прагнення та мотивацію кожного. Кейс-конференція покликана познайомити спільноту з дієвими проектами та компаніями, які досягли найбільших успіхів у цьому контексті, та дати орієнтири для розвитку HR-галузі та побудови бренду компаній як роботодавців.

У програмі кейс-конференції Премії - панельні дискусії і виступи ТОП-менеджерів та HR-експертів з актуальних питань ринку праці; більше 40 презентацій кейсів номінантів Премії HR-бренд 2019. Автори проектів поділяться своїм досвідом:

  • створення сучасних систем навчання та розвитку персоналу;
  • трансформації корпоративної культури для досягнення бізнес-цілей та реалізації стратегії бізнесу;
  • побудова бренду роботодавця та HR-маркетинг в дії;
  • як залучати молодь та допомогти їй реалізувати свій потенціал в Україні;
  • як зробити задоволеними і успішними працівників компанії;
  • як підвищити привабливість галузі та престиж робочих професій;
  • як залучати таланти та управляти їх залученістю;
  • як створити умови для волонтерського руху для розвитку талантів компанії

    ПРОГРАМА КЕЙС-КОНФЕРЕНЦІЇ http://hrbrand.com.ua/5-2019.php

РЕЄСТРАЦІЯ ТА КВИТКИ https://premiya2019.ticketforevent.com/

Кульмінація заходу – церемонія нагородження найвизначніших проектів 2019 року.

Серед номінантів (в алфавітному порядку): 4Service Ukraine, Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova, Danone, DataArt, DEVELOR UKRAINE, Domino's Pizza Ukraine, EPAM Ukraine, GlobalLogic Ukraine, Innovecs, JYSK, lifecell, moneyveo, Nexia DK, Pepsico, Roche Ukraine, Samsung R&D Institute Ukraine, SAYENKO KHARENKO NewLaw, SkyUp Airlines, Smart Solutions, SoftServe, Inc., StarLightMedia, Syngenta, Ubisoft, Агропромхолдинг "АСТАРТА-КИЇВ". Ашан Рітейл Україна, БАКАРДІ-МАРТІНІ ЮКРЕЙН, ВОЛЯ, ГК "АЛЛО", Група Компаній "ЛІГА", Датагруп, Джонсон і Джонсон Україна, Інтерпайп, ІТ-Інтегратор, КРЕДОБАНК, Маріупольська міська рада, Національний банк України, ПриватБанк, Укренерго, Укрзалізниця.

Робота з брендом роботодавця стає стратегічним завданням бізнесу, незалежно від капіталу, розміру компанії та інвестицій.

АНОНСИ ПРОЕКТІВ-НОМІНАНТІВ http://hrbrand.com.ua/8-2019.php

Партнери заходу: Укртелеком, Брейн Сорс Інтернешнл, ГК Верес, Mira Top Recruiting, ЛЮКСОПТИКА, Mars Incorporated, Jansen Capital Management, Хлібні інвестиції, Оріфлейм, "5 канал"

Інформаційні партнери: Європейська Бізнес Асоціація, Бізнес радіо BRG, Букви, AgroPortal.ua, Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs], журнал Бізнес, РБК-Україна

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