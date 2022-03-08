Премия или гражданство. "Укроборнпром" объявил вознаграждение за украденную авиацию РФ

Концерн "Укроборонпром" обещает вознаграждение за угнанный или трофейный самолет оккупанта. Премия составляет 1 млн долларов США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Также 500 тысяч долларов готовы заплатить за захваченный российский вертолет. В частности, всем россиянам, которые примут участие в программе - гарантированная выдача гражданства.

" Также продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии. Пилотам РФ, которые готовы участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны", - пишет Арахамия.