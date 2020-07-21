Премиум обучение стало доступно для всех украинцев

С сегодняшнего дня каждый украинец сможет свободно получить самые востребованные навыки ХХІ века в формате SCORM-курсов, которые до этого времени были доступны только сотрудникам крупных компаний.

SCORM-курсы – это инновационный формат обучения, который одновременно является:

интересной историей (сторитейлинг);

увлекательным квестом (геймификация);

полезным и практичным материалом, который легко усваивается;

интерактивными тестами, которые прямо встроены в SCORM-уроки.

«Сейчас мы создали 60 SCORM-курсов, благодаря которым люди смогут: научиться выступать публично, создавать успешные проекты, мыслить креативно, управлять командами, организовывать эффективные продажи и презентации, сформировать собственный бренд, а для учителей и Hrов будут отдельные учебные программы», – говорит директор КНП «Образовательное агентство города Киева» Бадри Лолашвили, – «В отличие от обычных онлайн-лекций, которые есть в большом количестве в Интернете, это действительно инновационный и эффективный формат обучения. Разработка каждого такого курса является достаточно сложной с точки зрения методологии и технической реализации, поэтому до этого времени SCORM-курсы были доступны только сотрудникам топ-компаний, но мы нашли возможность сделать SCORM-курсы доступными для всех, независимо от возраста и сферы занятости. В ближайшее время ждите еще более 100 новых SCORM-курсов, которые помогут людям развить навыки для построения карьеры в наиболее высокооплачиваемых сферах».

Вслед за первым в Украине интерактивным сериалом «Образовательный Герой» и SCORM-курсами, команда Образовательного Хаба города Киева готовит 20 топ-образовательных проектов, которые появятся в ближайшее время для реализации концепции Обучения в Течение Жизни (Life Long Learning), как на территории Киева, так и всей страны.

Для того чтобы получить доступ к SCORM-курсов нужно лишь зайти на портал Образовательного Хаба города Киев – eduhub.in.ua.