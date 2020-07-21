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Преміум навчання стало доступне для всіх українців

Прес-релізи, Вівторок 21 липня 2020 13:40
Преміум навчання стало доступне для всіх українців

Відсьогодні кожен українець зможе вільно отримати найзатребуваніші навички ХХІ століття у форматі SCORM-курсів, які до цього часу були доступні тільки співробітникам великих компаній.

SCORM-курси – це інноваційний формат навчання, який одночасно є:

  • цікавою історією (сторітейлінг);
  • захоплюючим квестом (гейміфікація);
  • корисним та практичним матеріалом, який легко засвоюється;
  • інтерактивними тестами, які прямо вбудовані в SCORM-уроки.

«Наразі ми створили 60 SCORM-курсів, завдяки яким люди зможуть: навчитись виступати публічно, створювати успішні проєкти, мислити креативно, керувати командами, організовувати ефективні продажі та презентації, сформувати власний бренд, а для вчителів та HRів будуть окремі навчальні програми», – говорить директор КНП «Освітня агенція міста Києва» Бадрі Лолашвілі, – «На відміну від звичайних онлайн-лекцій, які є у великій кількості в Інтернет, це справді інноваційний та ефективний формат навчання. Розробка кожного такого курсу є достатньо складною з точки зору методології та технічної реалізації, тому до цього часу SCORM-курси були доступні лише співробітникам топ-компаній, але ми знайшли можливість зробити SCORM-курси доступними для всіх, незалежно від віку та сфери зайнятості. Найближчим часом чекайте ще понад 100 нових SCORM-курсів, які допоможуть людям розвинути навички для побудови кар’єри в найбільш високооплачуваних сферах».

Вслід за першим в Україні інтерактивним серіалом «Освітній Герой» та SCORM-курсами, команда Освітнього Хабу міста Києва готує 20 топ-освітніх проєктів, які з’являться найближчим часом задля реалізації концепції Навчання Впродовж Життя (Life Long Learning), як на території Києва, так і всієї країни.

Для того, щоб отримати доступ до SCORM-курсів потрібно лише зайти на портал Освітнього Хабу міста Києва – eduhub.in.ua.

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