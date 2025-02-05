Преміальний кросовер BMW X7 отримав лімітовану "зоряну" версію: фото та характеристики

Від базової моделі BMW X7 Nishiki Lounge відрізняється двоколірним забарвленням кузова: верхня частина пофарбована ​​в сірий колір Space Silver, а нижня – у синій Individual Velvet, що символізує світло місяця та темне нічне небо. Доповнює цей образ підсвічування решітки радіатора, яка пропонується для моделі X7 за доплату.

При цьому головні зміни приховані в салоні, який після доопрацювання японськими майстрами став більше схожим на арт-об'єкт. На передній панелі та центральному тунелі з'явилися декоративні накладки, створені фірмою Rakugei Kobo. Ефекту зоряного неба вдалося досягти завдяки матеріалу, що складається з безлічі шарів фольги, що відбиває світло.

Між собою вони пов'язані не звичайним клеєм, а спеціальним лаком. Аналогічний візерунок має підлокітник, обшитий тканим матеріалом kuska з великим плетінням та змінною товщиною. На підлозі укладені килимки фірми Kawashima Selkon. Їх особливістю є той самий зірковий орнамент чорного неба, який створений завдяки техніці забарвлення ikat.

Не обійшлось і без логотипів спецверсії. Крім унікального декору, BMW X7 Nishiki Lounge має панорамний дах з підсвічуванням із 15 тисяч світлодіодів, аудіосистему Bowers & Wilkins Diamond із просторовим звуком та додатковий кришталевий декор.

В основу варіанта Nishiki Lounge лягла модифікація xDrive40d з рядним шестициліндровим бітурбодизелем на 3,0 літра (352 к.с., 720 Нм) та восьмиступінчастим "автоматом". Кросовер BMW X7 Nishiki Lounge створений в єдиному екземплярі, щоб втілити ідею розслаблюючого простору, наповненого красою сяючих зірок.