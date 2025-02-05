Премиальный кроссовер BMW X7 получил лимитированную "звездную" версию: фото и характеристики

От базовой модели BMW X7 Nishiki Lounge отличается двухцветной окраской кузова: верхняя часть окрашена в серый цвет Space Silver, а нижняя - в синий Individual Velvet, символизирующий свет луны и темное ночное небо. Дополняет этот образ подсветка решетки радиатора, которая предлагается для модели X7 за доплату.

При этом главные изменения скрыты в салоне, который после доработки японскими мастерами стал больше похож на арт-объект. На передней панели и центральном тоннеле появились декоративные накладки, созданные фирмой Rakugei Kobo. Эффекта звездного неба удалось достичь благодаря материалу, состоящему из множества слоев фольги, отражающей свет.

Между собой они связаны не обычным клеем, а специальным лаком. Аналогичный узор имеет подлокотник, обшитый тканым материалом kuska с крупным плетением и переменной толщиной. На полу уложены коврики фирмы Kawashima Selkon, особенностью которых является тот самый звездный орнамент черного неба, созданный благодаря технике окраски ikat.

Не обошлось и без логотипов спецверсии. Помимо уникального декора, BMW X7 Nishiki Lounge имеет панорамную крышу с подсветкой из 15 тысяч светодиодов, аудиосистему Bowers & Wilkins Diamond с пространственным звуком и дополнительный хрустальный декор.

В основу варианта Nishiki Lounge легла модификация xDrive40d с рядным шестицилиндровым битурбодизелем на 3,0 литра (352 л.с., 720 Нм) и восьмиступенчатым "автоматом". Кроссовер BMW X7 Nishiki Lounge создан в единственном экземпляре, чтобы воплотить идею расслабляющего пространства, наполненного красотой сияющих звезд.