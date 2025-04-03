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Преміальний бренд Hyundai представив стильні купе та кабріолет

Четвер 03 квітня 2025 14:21
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Преміальний бренд Hyundai представив стильні купе та кабріолет Фото: преміальний бренд Hyundai представив стильні купе та кабріолет (genesisnewseurope.com)
Автор: Константин Широкун

Дизайнери преміального суббренду Hyundai під назвою Genesis перетворили седан G90 на купе і кабріолет. На автосалоні, що проходить у Сеулі, дебютували два концепти на базі флагманського G90 – X Gran Coupe та X Gran Convertible, розроблені підрозділом Genesis Design.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Genesis.

У компанії про проекти говорять як про "переосмислення розкоші та продуктивності" та наголошують, що вони "відкривають новий розділ в історії Genesis".

Преміальний бренд Hyundai представив стильні купе та кабріолет

Від стандартного седана G90 купе і кабріолет відрізняються великим кутом нахилу передніх стійок і лобового скла. Відповідно, лінія даху у них нижча. Двері при цьому зробили ширше, щоб полегшити доступ до салону. Змінено також і дизайн заднього бампера – його зробили гладкішим.

Преміальний бренд Hyundai представив стильні купе та кабріолет

Колір кузова та оздоблення салону X Gran Coupe Concept натхненні середземноморськими оливковими деревами – в інтер'єрі використані декоративні вставки зі шпону, листяний мотив присутній навіть на килимках. Купе X Gran Convertible, у свою чергу, пофарбовано в колір давленого винограду, а його салон передає насичений відтінок сорту каберне-совіньйон із італійського регіону Ліворно.

З цікавих рішень у салоні можна виділити інтегровані в сидіння ремені безпеки та вбудовані дисплеї для пасажирів на другому ряду.

Преміальний бренд Hyundai представив стильні купе та кабріолет

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