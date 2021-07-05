Прем'єру Швеції, який пішов у відставку, запропонували знову очолити уряд

Спікер парламенту Швеції запропонував колишньому прем'єр-міністру, лідеру соціал-демократів Стефану Левену очолити уряд країни. Минулого тижня Левен оголосив, що йде у відставку після того, як йому оголосили вотум недовіри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Спікер парламенту Андреас Норлен спочатку запропонував лідеру правих Ульфу Крістерссону стати прем'єр-міністром, але його спроба отримати достатню підтримку провалилася, і Норлен звернувся до Левена.

"Навіть якщо ситуація складна, Швеції все одно потрібен сильний і вольовий уряд. Шведський народ не хоче дострокових виборів. Вони хочуть стабільності і безпеки, наскільки це можливо під час пандемії", - заявив Левен.

Серед прихильників або потенційних прихильників Левена в парламенті, як ліберальна центристська партія, так і "зелені" продовжують висувати вимоги до колишнього прем'єра.

Голосування може покласти, принаймні, тимчасовий кінець новим політичним потрясінням, викликаним виборами 2018 року, в результаті яких парламент виявився майже рівномірно збалансованим, а антиімміграційні Шведські демократи, з якими відмовляються мати справу кілька інших партій, домоглися великих успіхів.

Левен навряд чи отримає підтримку, необхідну для прийняття бюджетних законопроектів у парламенті, навіть якщо йому вдасться уникнути голосування більшості проти нього як прем'єра - необхідна умова для затвердження в шведському Риксдазі.

Перемога на голосуванні дасть Левену, який має репутацію майстерного перемовника, кілька місяців на те, щоб спробувати заручитися достатньою підтримкою бюджетних законопроектів, але він заявив, що знову піде у відставку, якщо його бюджетний законопроект провалиться.