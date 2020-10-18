Премьеру Хорватии прислали письмо с неизвестным порошком

Фото: Андрей Пленкович (facebook com andrej plenkovic rh)

Премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу пришло письмо с неизвестным белым порошком и угрозами. Письмо было отправлено по адресу штаб-квартиры партии.

Об этом со ссылкой на правящую партию "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), которую возглавляет Пленкович, сообщил телеканал N1.

Сотрудники ХДС вызвали полицию, и она забрала конверт с подозрительным содержимым для расследования.

Отмечается, что текст письма якобы завершается словами "Для предателей одно из лекарств - "Новичок".

Новый скандал о возможном применении нервно-паралитического яда "Новичок" разразился после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее стало известно, что в США перехватили посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. В ней оказался смертельный яд рицин. Опасную посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом.

После обнаружения подозрительной посылки были проведены два теста, которые подтвердили содержание в ней рицина.

Отметим, что это не первый случай, когда американского президента пытаются отравить с помощью рицина, один из случаев произошел в 2018 году.