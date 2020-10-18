ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Премьеру Хорватии прислали письмо с неизвестным порошком

Загреб, Воскресенье 18 октября 2020 03:55
Премьеру Хорватии прислали письмо с неизвестным порошком
Фото: Андрей Пленкович (facebook com andrej plenkovic rh)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу пришло письмо с неизвестным белым порошком и угрозами. Письмо было отправлено по адресу штаб-квартиры партии.

Об этом со ссылкой на правящую партию "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), которую возглавляет Пленкович, сообщил телеканал N1.

Сотрудники ХДС вызвали полицию, и она забрала конверт с подозрительным содержимым для расследования.

Отмечается, что текст письма якобы завершается словами "Для предателей одно из лекарств - "Новичок".

Новый скандал о возможном применении нервно-паралитического яда "Новичок" разразился после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее стало известно, что в США перехватили посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. В ней оказался смертельный яд рицин. Опасную посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом.

После обнаружения подозрительной посылки были проведены два теста, которые подтвердили содержание в ней рицина.

Отметим, что это не первый случай, когда американского президента пытаются отравить с помощью рицина, один из случаев произошел в 2018 году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Хорватияконверт

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь