Премьер Венгрии пригрозил ветировать бюджет ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан написал письмо руководству Евросоюза. Он пригрозил наложить вето на бюджет ЕС из-за планируемого механизма верховенства права.

Об этом сообщает Еuractiv.

По его словам, механизм верховенства права не соответствует июльской договоренности о бюджете ЕС. Если бюджет ЕС будет связан с механизмом верховенства права, то он проголосует против него, сказал Орбан.

"Даже если Венгрия чувствует себя обязанной сотрудничать, в свете развития событий она не может обеспечить единогласие, которое необходимо для пакета, одобренного в июле", - заявляет Орбан.

Напомним, послы Европейского союза поддержали идею механизма санкций против стран ЕС за нарушение стандартов верховенства права. Инициативу выдвинула Германия, которая сейчас председательствует в ЕС.

Варшава и Будапешт угрожали заблокировать принятие бюджета ЕС и антикризисного фонда, если механизм будет одобрен. Против обеих стран в Брюсселе уже несколько лет длится процедура, которая в конечном итоге может привести стран к лишению права голоса в ЕС.