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Прем'єр Угорщини пригрозив ветувати бюджет ЄС

Автор: Анастасия Рокитна

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан написав листа керівництву Євросоюзу. Він пригрозив ветувати бюджет ЄС через планований механізм верховенства права.

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Про це повідомляє Еuractiv.

За його словами, механізм верховенства права не відповідає липневій домовленості про бюджет ЄС. Якщо бюджет ЄС буде пов'язаний з механізмом верховенства права, то він проголосує проти нього, сказав Орбан.

"Навіть якщо Угорщина відчуває себе зобов'язаною співпрацювати, у світлі розвитку подій вона не може забезпечити одностайність, яка необхідна для пакета, схваленого в липні", - заявляє Орбан.

Нагадаємо, посли Європейського союзу підтримали ідею механізму санкцій проти країн ЄС за порушення стандартів верховенства права. Ініціативу висунула Німеччина, яка зараз головує в ЄС.

Варшава і Будапешт погрожували заблокувати ухвалення бюджету ЄС і антикризового фонду, якщо механізм буде схвалений. Проти обох країн у Брюсселі вже кілька років триває процедура, яка в кінцевому підсумку може призвести до країн позбавлення права голосу в ЄС.

Прогноз погоди
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