Премьер Словении взял на себя вину за задержку поставок немецкого оружия в Украину

По его словам, подобная ситуация была вызвана сменой словенского руководства после парламентских выборов, которые состоялись еще в апреле.

"К сожалению, поставки вооружений Украине немного затянулось, потому что у нас происходила смена правительства. Но мы взялись за это решительно и уже отправили одну партию танков на Украину", - отметил Голоб.

Как указывает издание, именно ФРГ столкнулась с критикой на фоне задержки отправки Киеву вооружений со стороны Словении и ряда других европейских государств.

Связано это с тем, что Берлин отказался от прямых поставок своих танков Украине, запустил схему обмена с другими странами Евросоюза - она заключается в том, что те передают украинской стороне свою старую технику, а взамен получают новые немецкие вооружения.

При этом Шольц, выступая на пресс-конференции с Голобом, подчеркнул, что стороны рассчитывают ускорить свои переговоры по вопросу обмена военной техникой, чтобы добиться быстрого прогресса в рамках помощи Киеву.

"Украина будет постоянно нуждаться во всесторонней поддержке в защите от агрессии", - заключил канцлер.

Неделю назад Шольц заявил, что Германия планирует поставлять Украине самое современное вооружение. Поэтому скорость поставок не такая быстрая.

Ранее в СМИ сообщали, что передача Украине обещанного Германией тяжелого вооружения затягивается из-за якобы недопонимания между правительствами стран.

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