ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер Словении взял на себя вину за задержку поставок немецкого оружия в Украину

Новина українською →
Словения, Четверг 14 июля 2022 04:09
Премьер Словении взял на себя вину за задержку поставок немецкого оружия в Украину Фото: Премьер Словении взял на себя вину за задержку поставок немецкого оружия в Украину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Словении Роберт Голоб признал, что отправка Украине советских танков, запланированная Любляной в обмен на новую технику от Германии, затянулась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По его словам, подобная ситуация была вызвана сменой словенского руководства после парламентских выборов, которые состоялись еще в апреле.

"К сожалению, поставки вооружений Украине немного затянулось, потому что у нас происходила смена правительства. Но мы взялись за это решительно и уже отправили одну партию танков на Украину", - отметил Голоб.

Как указывает издание, именно ФРГ столкнулась с критикой на фоне задержки отправки Киеву вооружений со стороны Словении и ряда других европейских государств.

Связано это с тем, что Берлин отказался от прямых поставок своих танков Украине, запустил схему обмена с другими странами Евросоюза - она заключается в том, что те передают украинской стороне свою старую технику, а взамен получают новые немецкие вооружения.

При этом Шольц, выступая на пресс-конференции с Голобом, подчеркнул, что стороны рассчитывают ускорить свои переговоры по вопросу обмена военной техникой, чтобы добиться быстрого прогресса в рамках помощи Киеву.

"Украина будет постоянно нуждаться во всесторонней поддержке в защите от агрессии", - заключил канцлер.

Неделю назад Шольц заявил, что Германия планирует поставлять Украине самое современное вооружение. Поэтому скорость поставок не такая быстрая.

Ранее в СМИ сообщали, что передача Украине обещанного Германией тяжелого вооружения затягивается из-за якобы недопонимания между правительствами стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине Словения
NEWS
Женщин в Украине обяжут стать на воинский учет: сроки и правила
Женщин в Украине обяжут стать на воинский учет: сроки и правила
DAILY
Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи
Ростислав Шаправскийглавный редактор Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи