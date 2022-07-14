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Прем'єр Словенії взяв на себе провину за затримку поставок німецької зброї в Україну

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Словенія, Четвер 14 липня 2022 04:09
Прем'єр Словенії взяв на себе провину за затримку поставок німецької зброї в Україну Фото: Прем'єр Словенії взяв на себе провину за затримку поставок німецької зброї в Україну (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб визнав, що відправка Україні радянських танків, запланована Любляною в обмін на нову техніку від Німеччини, затягнулася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За його словами, подібна ситуація була викликана зміною словенського керівництва після парламентських виборів, які відбулися ще в квітні.

"На жаль, постачання озброєнь Україні трохи затягнулося, тому що у нас відбувалася зміна уряду. Але ми взялися за це рішуче і вже відправили одну партію танків на Україну", - зазначив Голоб.

Як вказує видання, саме ФРН зіткнулася з критикою на тлі затримки постачання Києву озброєнь з боку Словенії і ряду інших європейських держав.

Пов'язано це з тим, що Берлін відмовився від прямих постачань своїх танків Україні, запустив схему обміну з іншими країнами Євросоюзу - вона полягає в тому, що ті передають українській стороні свою стару техніку, а натомість отримують нові німецькі озброєння.

При цьому Шольц, виступаючи на пресконференції з Голобом, підкреслив, що сторони розраховують прискорити свої переговори з питання обміну військовою технікою, щоб домогтися швидкого прогресу в рамках допомоги Києву.

"Україна буде постійно потребувати всебічної підтримки в захисті від агресії", - уклав канцлер.

Тиждень тому Шольц заявив, що Німеччина планує постачати Україні найсучасніше озброєння. Тому швидкість постачання не така швидка.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що передача Україні обіцяного Німеччиною важкого озброєння затягується через нібито непорозуміння між Урядами країн.

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