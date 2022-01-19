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Премьер Швеции призвала Россию к деэскалации после разговора с Зеленским

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министр Швеции Магдалены Андерссон. Последняя призвала Российскую Федерацию к деэскалации у границ нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Андерссон.

Магдалена Андерссон положительно оценила разговор с Зеленским и подтвердила поддержку суверенитета, территориальной целостности и программе реформ Украины со стороны Швеции, а также призвала Россию к снижению напряжения у границ нашей страны.

О чем говорили Зеленский и Андерссон:

  • Зеленский сообщил Андерссон о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира, а также отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий для разблокирования мирного процесса;
  • президент высоко оценил поддержку Швеции относительно евроинтеграционного курса Украины и помощь в реализации внутренних трансформаций;
  • обсудили углубление взаимодействия в вопросах реформ со странами Восточной Европы;
  • затронули вопрос дальнейшего двустороннего сотрудничества в сферах, в которых заинтересованы обе страны;

"Отдельное внимание уделили развитию взаимодействия в торговой, инвестиционной, энергетической и экологической отраслях. Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в создании сети современных мусороперерабатывающих заводов с участием шведских компаний", - пишет пресс-служба.

  • договорились интенсифицировать диалог на самом высоком уровне в будущем.
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