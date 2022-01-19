Премьер Швеции призвала Россию к деэскалации после разговора с Зеленским

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министр Швеции Магдалены Андерссон. Последняя призвала Российскую Федерацию к деэскалации у границ нашей страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Андерссон.
Магдалена Андерссон положительно оценила разговор с Зеленским и подтвердила поддержку суверенитета, территориальной целостности и программе реформ Украины со стороны Швеции, а также призвала Россию к снижению напряжения у границ нашей страны.
"Отдельное внимание уделили развитию взаимодействия в торговой, инвестиционной, энергетической и экологической отраслях. Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в создании сети современных мусороперерабатывающих заводов с участием шведских компаний", - пишет пресс-служба.