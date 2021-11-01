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Премьер Северной Македонии подал в отставку после поражения на местных выборах

Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку. Его партия проиграла второй тур муниципальных выборов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Заева.

Заев убежден, что в досрочных выборах нет необходимости. По закону коалиция может согласовать другого кандидата на пост премьер-министра и сформировать правительство без нового голосования.

Заев возглавлял предыдущее правительство с 31 мая 2017 года по 3 января 2020 года и с 31 августа 2020 года. Во время своего выступления он представил программу кабмина, где вступление в НАТО и Евросоюз должно было стать приоритетом.

В воскресенье, 30 октября, в Северной Македонии прошел второй тур выборов глав и представительных органов муниципальных органов власти. По предварительным данным, в большинстве регионов победу одержала оппозиционная партия.

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Македония