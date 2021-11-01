RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прем'єр Північної Македонії подав у відставку після поразки на місцевих виборах

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв подав у відставку. Його партія програла другий тур муніципальних виборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Заева.

Заєв переконаний, що в дострокових виборах нема потреби. За законом коаліція може узгодити іншого кандидата на посаду прем'єр-міністра і сформувати уряд без нового голосування.

Заєв очолював попередній уряд з 31 травня 2017 року по 3 січня 2020 року і з 31 серпня 2020 року. Під час свого виступу представив він програму кабміну, де вступ до НАТО і Євросоюзу мав стати пріоритетом.

У неділю, 30 жовтня, в Північній Македонії відбувся другий тур виборів глав і представницьких органів муніципальних органів влади. За попередніми даними, у більшості регіонів перемогу здобула опозиційна партія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Македония