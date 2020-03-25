Премьер разъяснил особенности режима чрезвычайной ситуации в стране

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что введение чрезвычайной ситуации в Украине не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

По его словам, чрезвычайная ситуация прежде всего увеличивает обязанности для преодоления эпидемии коронавируса.

"Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение. Она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего, это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 25 марта Кабинет министров принял решение о введении во всех областях Украины чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Режим ЧС будет действовать в течение 30 дней - до 24 апреля. При этом он может быть как продлен, так и досрочно прекращен. Также на этот срок правительство продлило карантин в стране.

Отметим, согласно официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 25 марта в Украине лабораторно подтверждены 113 случаев коронавируса. Из них 29 за прошлые сутки. В результате COVID-19 умерли 3 человека.