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Премьер разъяснил особенности режима чрезвычайной ситуации в стране

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 19:57
Премьер разъяснил особенности режима чрезвычайной ситуации в стране
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Чрезвычайная ситуация призвана усилить меры для преодоления эпидемии коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что введение чрезвычайной ситуации в Украине не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

По его словам, чрезвычайная ситуация прежде всего увеличивает обязанности для преодоления эпидемии коронавируса.

"Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение. Она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего, это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - заявил Шмыгаль.

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Надзвичайна ситуація – це не надзвичайний стан. Вона не порушує конституційні права та не ставить хрест на економіці. Перш за все, це про збільшення наших з вами спільних обов’язків для подолання епідемії.

Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 25 березня 2020 р.

Напомним, 25 марта Кабинет министров принял решение о введении во всех областях Украины чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Режим ЧС будет действовать в течение 30 дней - до 24 апреля. При этом он может быть как продлен, так и досрочно прекращен. Также на этот срок правительство продлило карантин в стране.

Отметим, согласно официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 25 марта в Украине лабораторно подтверждены 113 случаев коронавируса. Из них 29 за прошлые сутки. В результате COVID-19 умерли 3 человека.

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Новости Украины чрезвычайные ситуацииДенис ШмыгальКоронавирус
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