Прем'єр роз'яснив особливості режиму надзвичайної ситуації у країні

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Надзвичайна ситуація покликана посилити заходи для подолання епідемії коронавіруса

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що введення надзвичайної ситуації в Україні не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці. Про це він заявив у відеозверненні Facebook.

За його словами, надзвичайна ситуація насамперед збільшує обов'язки для подолання епідемії коронавіруса.

"Надзвичайна ситуація - це не надзвичайний стан. Вона не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці. Насамперед, це про збільшення наших з вами спільних обов'язків для подолання епідемії", - заявив Шмигаль.

Зверення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо запровадження надзвичайної ситуації Надзвичайна ситуація – це не надзвичайний стан. Вона не порушує конституційні права та не ставити хрест на економіці. Перш за все, це про збільшення наших з вами спільних обов'язків для подолання епідемії. Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 25 березня 2020 р.

Нагадаємо, 25 березня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення у всіх областях України надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавіруса. Режим НС буде діяти протягом 30 днів - до 24 квітня. При цьому він може бути як продовжений, так і достроково припинений. Також на цей термін уряд продовжив карантин в країні.

Зазначимо, згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 25 березня в Україні лабораторно підтверджено 113 випадків коронавіруса. З них 29 за минулу добу. В результаті COVID-19 померли 3 людини.