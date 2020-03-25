ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прем'єр роз'яснив особливості режиму надзвичайної ситуації у країні

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 19:57
Прем'єр роз'яснив особливості режиму надзвичайної ситуації у країні
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Надзвичайна ситуація покликана посилити заходи для подолання епідемії коронавіруса

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що введення надзвичайної ситуації в Україні не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці. Про це він заявив у відеозверненні Facebook.

За його словами, надзвичайна ситуація насамперед збільшує обов'язки для подолання епідемії коронавіруса.

"Надзвичайна ситуація - це не надзвичайний стан. Вона не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці. Насамперед, це про збільшення наших з вами спільних обов'язків для подолання епідемії", - заявив Шмигаль.

Зверення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо запровадження надзвичайної ситуації

Надзвичайна ситуація – це не надзвичайний стан. Вона не порушує конституційні права та не ставити хрест на економіці. Перш за все, це про збільшення наших з вами спільних обов'язків для подолання епідемії.

Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 25 березня 2020 р.

Нагадаємо, 25 березня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення у всіх областях України надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавіруса. Режим НС буде діяти протягом 30 днів - до 24 квітня. При цьому він може бути як продовжений, так і достроково припинений. Також на цей термін уряд продовжив карантин в країні.

Зазначимо, згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 25 березня в Україні лабораторно підтверджено 113 випадків коронавіруса. З них 29 за минулу добу. В результаті COVID-19 померли 3 людини.

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Швейцарії У Дніпропетровській області перевірять понад 10 підозр на коронавірус
Новини України надзвичайні ситуаціїДенис ШмигальКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся