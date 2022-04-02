Премьер Польши раскритиковал ЕС за нежелание ужесточать санкции против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Европейский союз за непоследовательную позицию по санкциям против России. После заявлений об ужесточении следует откат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера в Twitter.

"Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются в страхе перед бомбардировкой российских самолетов. А тем временем Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем перегибать палку", - написал он.

Как заявил Моравецкий, "Путин поджег Украину, а Европа задается вопросом, достаточно ли у нее огнетушителей"

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша уже в апреле-мае 2022 года полностью откажется от российского угля, а до конца года прекратится импорт нефти.

Премьер подчеркнул, что Россия использует энергетический шантаж. "Сегодня этот инструмент шантажа превратился в инструмент войны. Мы призываем всех в Европе пойти по нашим стопам", - добавил он.

Моравецкий заявил, что когда Польша реализовывала свой план отказа от газа и нефти, Германия становилась все более зависимой от России.