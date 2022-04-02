Прем'єр Польщі розкритикував ЄС за небажання посилювати санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Європейський союз за непослідовну позицію щодо санкцій проти Росії. Після заяв про посилення слід відкат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра в Twitter.

"Щодня сотні тисяч українців прокидаються в страху перед бомбардуванням російських літаків. А тим часом Європа грає в лотерею: спочатку оголошує посилення санкцій, через день каже, що не будемо перегинати палицю", - написав він.

Як заявив Моравецький, "Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням, чи достатньо у неї вогнегасників"

Раніше прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща вже в квітні-травні 2022 року повністю відмовиться від російського вугілля, а до кінця року припиниться імпорт нафти.

Прем'єр підкреслив, що Росія використовує енергетичний шантаж. "Сьогодні цей інструмент шантажу перетворився на інструмент війни. Ми закликаємо всіх в Європі піти по наших стопах", - додав він.

Моравецький заявив, що коли Польща реалізовувала свій план відмови від газу і нафти, Німеччина ставала все більш залежною від Росії.