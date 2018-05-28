Прем'єр Польщі назвав "Північний потік-2" гібридною зброєю проти ЄС і НАТО

Керівництво Польщі в черговий раз розкритикувало будівництво "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" може стати російською гібридною зброєю, націленою на Євросоюз і НАТО. Про це в польському Сеймі на Парламентській асамблеї НАТО заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає wPolityce.

Зокрема, Моравецький зазначив, що "Північний потік-2" представляє загрозу для енергетичної безпеки та солідарності Європи.

"Це нова гібридна зброя, націлена на ЄС і НАТО, це отруєна таблетка європейської безпеки", - підкреслив він.

На його думку, газопровід "Північний потік" раніше дозволив РФ накопичити кошти для агресії проти України і Грузії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Північний потік-2" може отримати усі дозволи до кінця літа. Передбачається, що влада Росії, Швеції і Данії прийме рішення щодо будівництва газопроводу найближчими місяцями.