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Прем'єр Польщі назвав "Північний потік-2" гібридною зброєю проти ЄС і НАТО

НовиниЕнергетика    28.05.2018 - 13:14
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com premierrp)
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com premierrp)

Керівництво Польщі в черговий раз розкритикувало будівництво "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" може стати російською гібридною зброєю, націленою на Євросоюз і НАТО. Про це в польському Сеймі на Парламентській асамблеї НАТО заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає wPolityce.

Зокрема, Моравецький зазначив, що "Північний потік-2" представляє загрозу для енергетичної безпеки та солідарності Європи.

"Це нова гібридна зброя, націлена на ЄС і НАТО, це отруєна таблетка європейської безпеки", - підкреслив він.

На його думку, газопровід "Північний потік" раніше дозволив РФ накопичити кошти для агресії проти України і Грузії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Північний потік-2" може отримати усі дозволи до кінця літа. Передбачається, що влада Росії, Швеції і Данії прийме рішення щодо будівництва газопроводу найближчими місяцями.

 

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Теги публікації: Польша, газопровод, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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