UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Польши назвал Путина "наследником УПА"

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал российского президента Владимира Путина наследником украинских националистических организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

"Украина видит, куда приводит национализм и империализм, и что наследником украинских националистических организаций и УПА является Путин, пытающийся принести "русский мир", - написал он.

Как сообщалось, ранее Моравецкий заявлял, что суверенитет Украины - это условие суверенитета Польши в длительной перспективе.

Напомним, ранее в МИД России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПА