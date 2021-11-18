Премьер Польши о миграционном кризисе: может отвлечь внимание от вторжения РФ в Украину

Он выразил надежду, что международное давление на Беларусь даст результат и число беженцев в соседней республике увеличиваться не будет - на данный момент более 20 тысяч мигрантов находятся на белорусской территории.

"Мы не знаем, чем еще они (Путин и Лукашенко, - ред.) занимаются. Не исключено, что пограничный кризис направлен на то, чтобы отвлечь внимание от новых военных атак, которые Путин готовит в Украине", - заявил Моравецкий.

По его словам, Беларусь использует мигрантов как оружие. А цель - Германия, Франция и Нидерланды.

"Таким образом, защищая польскую границу, мы защищаем всю Европу", - подчеркнул премьер.

Он выразил надежду, что, несмотря на множество явных провокаций со стороны белорусских служб, они не пойдут "слишком далеко". Он отметил, что сейчас на восточной границе более 15 тысяч человек: солдаты, пограничники и полиция.