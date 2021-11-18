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Прем'єр Польщі про міграційну кризу: може відвернути увагу від вторгнення РФ в Україну

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Варшава, Четвер 18 листопада 2021 11:23
Прем'єр Польщі про міграційну кризу: може відвернути увагу від вторгнення РФ в Україну Фото: Володимир Путін і Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін разом з Олександром Лукашенком працюють над дестабілізацією ситуації в країнах Заходу. Тим самим відволікаючи увагу від нового повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Bild.

Він висловив надію, що міжнародний тиск на Білорусь дасть результат і число біженців в сусідній республіці збільшуватися не буде - на даний момент більше 20 тисяч мігрантів знаходяться на білоруській території.

"Ми не знаємо, чим ще вони (Путін та Лукашенко, - ред.) займаються. Не виключено, що прикордонна криза спрямована на те, щоб відвернути увагу від нових військових атак, які Путін готує в Україні", - заявив Моравецький.

За його словами, Білорусь використовує мігрантів як зброю. А мета - Німеччина, Франція і Нідерланди.

"Таким чином, захищаючи польський кордон, ми захищаємо всю Європу", - підкреслив прем'єр.

Він висловив надію, що, незважаючи на безліч явних провокацій з боку білоруських служб, вони не підуть "занадто далеко". Він зазначив, що зараз на східному кордоні понад 15 тисяч осіб: солдати, прикордонники і поліція.

Нагадаємо, глава Єврокомісії і Зеленський обговорили ситуацію з мігрантами.

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