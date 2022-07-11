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Премьер Нидерландов прибыл в Украину с визитом: посетил Бородянку, Бучу и Ирпень

Фото: премьер Нидерландов Марк Рютте (t.me/OleksiyKuleba/)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 11 июля, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Украину с рабочим визитом. Он уже успел посетить Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Ирпеня Александра Маркушина в Telegram.

"Только что общался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который в рамках рабочего визита в Украину посетил Ирпень. Передал ему презентации разрушений нашего города и попросил помощи его страны по восстановлению разрушенного жилья жителей Ирпеня, наших школ и детсадов", - написал он.

Также Рютте посетил Бородянку и Бучу.

"Киевскую область посетил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Бородянка, Буча, Ирпень - о трагических событиях в этих населённых пунктах знает весь мир. Однако никакие фото или видео не передают ужаса, который оставили после себя оккупанты. Благодарны политикам, которые лично приезжают в область", - написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram.

По его словам, нидерландский премьер выразил свою поддержку и подчеркнул, что страны должны объединяться в помощи Украине.

По данным издания De Telegraaf, Рютте прибыл в Украину поездом.

Во второй половине дня нидерландский премьер проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Фото: премьер Нидерландов Марк Рютте посетил Бородянку, Бучу и Ирпень (t.me/markushyn)

Напомним, ранее Рютте заявлял, что западные союзники должны направить больше оружия в Украину или рискуют столкнуться с поражением Вооруженных сил Украины в борьбе с Россией.

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НидерландыМарк РюттеИрпеньВизит в Украину