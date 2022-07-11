Премьер Нидерландов назвал тяжелое вооружение, которое получит Украина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал мир помочь Украине в войне против России. Его страна передаст нашим бойцам тяжелое вооружение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Рютте во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам надо поддерживать Украину современным типом оружия. Я хочу сказать, что я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира, чтобы они помогали тяжелым оружием Украине",- заявил Рютте.
Премьер-министр Нидерландов добавил, что его страна передаст Украине тяжелое вооружение. Речь идет о панцирниках и самоходных гаубицах.
Напомним, Рютте прибыл в Украину с рабочим визитом и уже посетил Ирпень.
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