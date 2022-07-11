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Прем'єр Нідерландів назвав важке озброєння, яке отримає Україна

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Понеділок 11 липня 2022 17:34
Прем'єр Нідерландів назвав важке озброєння, яке отримає Україна Фото: Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав світ допомогти Україні у війні проти Росії. Його країна передасть нашим бійцям важке озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Рютте під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасним типом зброї. Я хочу сказати, що я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу, щоб вони допомагали тяжкою зброєю Україні", - заявив Рютте.

Прем'єр-міністр Нідерландів додав, що його країна передасть Україні важке озброєння. Йдеться про панцирники та самохідні гаубиці.

Нагадаємо, Рютте прибув в Україну з робочим візитом та вже відвідав Ірпінь.

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