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Премьер Молдовы объявил об отставке: это нужно, чтобы решить проблемы в стране

Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Молдовы Ион Кику подал заявление об отставке. Также в отставку уйдет весь состав правительства.

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Об этом Ион Кику заявил на брифинге, передает молдавское агентство Newsmaker.

Кику рассчитывает, что процедура отставки премьера и правительства будет проведена в кратчайшие сроки.

"Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства", - отметил Кику.

Напомним, вчера Кику заявил, что сегодня будет обсуждаться вопрос отставки правительства Молдовы.

Напомним, в начале декабря новоизбранный президент Молдовы Майя Санду инициировала объявление вотума недоверия правительству страны. Роспуск правительства должен позволить провести внеочередные парламентские выборы.

При этом, как писало РБК-Украина, против роспуска парламента Молдовы путем объявления вотума недоверия выступил действующий президент Игорь Додон. Он предлагал Санду обсудить возможность проведения внеочередных парламентских выборов.

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