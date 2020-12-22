Премьер Молдовы не исключает, что правительство страны уйдет в отставку

Фото: Ион Кику (flickr.com faonews)

Премьер-министр Молдовы Ион Кику не исключил, что правительство страны может уйти в отставку. Он планирует завтра обсудить этот вопрос с действующим и избранным президентами Молдовы.

Об этом сообщает молдавское агентство Newsmaker.

После сегодняшнего заседания правительства Кику высказал предположение, что молдавский Кабмин в последний раз собирался в таком составе, поскольку завтра парламент страны рассмотрит вопрос объявления вотума недоверия.

"Я говорю так, имея в виду и завтрашнее рассмотрение вотума недоверия, и наше согласованное желание распустить парламент. Нынешний парламент не представляет народ, есть очень много причин стыдиться в основном тех, кто сейчас в парламенте. Необходимо сделать все возможное, чтобы распустить нынешний парламент, чтобы он стал историей", - подчеркнул он.

Завтра Кику планирует встретиться с Игорем Додоном и Майей Санду, а также со спикером парламента Зинаидой Гречневой, чтобы обсудить возможную отставку правительства.

Напомним, объявление вотума недоверия правительству Молдовы инициировала избранный президент страны Санду. Партия "Действие и солидарность" должна была внести такое предложение в парламент. Роспуск правительства должен обеспечить проведение внеочередных парламентских выборов.

В то же время против роспуска парламента Молдовы путем объявления вотума недоверия выступил действующий президент Додон. Он предложил Санду обсудить возможность проведения внеочередных парламентских выборов.