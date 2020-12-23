ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Премьер Молдовы объявил об отставке: это нужно, чтобы решить проблемы в стране

Кишинев, Среда 23 декабря 2020 11:18
Премьер Молдовы объявил об отставке: это нужно, чтобы решить проблемы в стране
Фото: Ион Кику (flickr.com/faonews)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Молдовы Ион Кику подал заявление об отставке. Также в отставку уйдет весь состав правительства.

Об этом Ион Кику заявил на брифинге, передает молдавское агентство Newsmaker.

Кику рассчитывает, что процедура отставки премьера и правительства будет проведена в кратчайшие сроки.

"Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства", - отметил Кику.

Напомним, вчера Кику заявил, что сегодня будет обсуждаться вопрос отставки правительства Молдовы.

Напомним, в начале декабря новоизбранный президент Молдовы Майя Санду инициировала объявление вотума недоверия правительству страны. Роспуск правительства должен позволить провести внеочередные парламентские выборы.

При этом, как писало РБК-Украина, против роспуска парламента Молдовы путем объявления вотума недоверия выступил действующий президент Игорь Додон. Он предлагал Санду обсудить возможность проведения внеочередных парламентских выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Молдоваотставка

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь