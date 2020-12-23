Премьер Молдовы объявил об отставке: это нужно, чтобы решить проблемы в стране

Премьер-министр Молдовы Ион Кику подал заявление об отставке. Также в отставку уйдет весь состав правительства.
Об этом Ион Кику заявил на брифинге, передает молдавское агентство Newsmaker.
Кику рассчитывает, что процедура отставки премьера и правительства будет проведена в кратчайшие сроки.
"Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства", - отметил Кику.
Напомним, вчера Кику заявил, что сегодня будет обсуждаться вопрос отставки правительства Молдовы.
Напомним, в начале декабря новоизбранный президент Молдовы Майя Санду инициировала объявление вотума недоверия правительству страны. Роспуск правительства должен позволить провести внеочередные парламентские выборы.
При этом, как писало РБК-Украина, против роспуска парламента Молдовы путем объявления вотума недоверия выступил действующий президент Игорь Додон. Он предлагал Санду обсудить возможность проведения внеочередных парламентских выборов.