Прем'єр Молдови оголосив про відставку: це потрібно, щоб вирішити проблеми в країні

Фото: Іон Кіку (flickr.com/faonews)

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку подав заяву про відставку. Також у відставку піде весь склад уряду.

Про це Іон Кіку заявив на брифінгу, передає молдавське агентство Newsmaker.

Кіку розраховує, що процедура відставки прем'єра і уряду буде проведена в найкоротші терміни.

"Я обговорив з керівництвом країни кроки, необхідні для проведення дострокових парламентських виборів, це необхідно, щоб вирішити важливі проблеми в країні. У зв'язку з цим я виніс пропозицію про мою відставку і відставку уряду", - зазначив Кіку.

Нагадаємо, вчора Кіку заявив, що сьогодні буде обговорюватися питання відставки уряду Молдови.

Нагадаємо, на початку грудня новообраний президент Молдови Майя Санду ініціювала оголошення вотуму недовіри уряду країни. Розпуск уряду повинен дозволити провести позачергові парламентські вибори.

При цьому, як писало РБК-Украина, проти розпуску парламенту Молдови шляхом оголошення вотуму недовіри виступив чинний президент Ігор Додон. Він пропонував Санду обговорити можливість проведення позачергових парламентських виборів.