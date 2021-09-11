Прем'єр-міністра Гаїті викликали на допит у справі про вбивство президента
Прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод відправив прем'єру Гаїті Аріелю Анрі лист з проханням прийти в прокуратуру для давання свідчень у справі про вбивство президента Жовенеля Моіза. Глава уряду розмовляв телефоном з підозрюваним у вбивстві через кілька годин після злочину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Прокурор просить про зустріч з міністром, щоб дізнатися про його розмови з передбачуваним злочинцем.
AP називає лист ретельно сформульованим запрошенням. У ньому є такі формулювання, як "був би вдячний", "якщо ви побажаєте".
Моіз був смертельно поранений в ході нападу невідомих на його Резиденцію 7 липня, вогнепальні поранення також отримала його дружина.
Пізніше влада оголосила, що до групи нападників входили 26 громадян Колумбії, частина з яких вже заарештована. Всього у справі про вбивство затримано понад 40 осіб. Президента поховали 23 липня в місті Кап-Аітьєн на півночі республіки.