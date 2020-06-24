Премьер-министра Болгарии обвинили в нарушении правил карантина

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов нарушил правила карантина и посетил церковь без маски. Минздрав страны требует оштрафовать главу правительства.

Об этом сообщает Euronews.

Так, Минздрав Болгарии отмечает, что согласно правилам, которые ввело правительство во главе с Борисовым, в общественных помещениях страны нужно находиться в масках. Однако Борисов вошел в Рильский монастырь без любых средств защиты. Перед входом в монастырь премьер пообщался с настоятелем и в это время Борисов тоже не надел маску.

Вместе с премьером были также другие чиновники и журналисты, которые делали репортаж. Они также не были в масках.

"Борисов, его сотрудники и некоторые журналисты будут оштрафованы на 150 евро", - пишет Euronews, цитируя комментарий Министерства здравоохранения.

Обязательное использование лицевых масок в общественных помещениях было восстановлено недавно в Болгарии из-за увеличения случаев коронавируса. СМИ отмечают, что 61-летний лидер консерваторов Борисов отказался носить маску еще с начала пандемии.

Болгария объявила об ограничениях в связи с коронавирусом 8 марта и была одной из европейских стран, наименее затронутых пандемией. Однако в связи с быстрым снятием ограничений в конце мая в последнее время каждый день медики стали регистрировать 100 новых случаев заражения. В марте эта цифра ежедневно составляла не более 20-40 человек.

По состоянию на вторник, 23 июня, в Болгарии было зарегистрировано 3984 случая инфицирования и 207 случаев смерти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уплатит штраф из-за нарушения карантина за то, что в Хмельницком посетил заведение, хотя официально на тот момент разрешалось находиться на летней площадке кафе.