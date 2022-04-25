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Премьер-министр Великобритании и Генсек ООН обсудили варианты помощи Мариуполю

Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который во вторник намерен посетить Москву. Ключевой темой разговора стал вопрос оказания гуманитарной помощи населению украинского Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Они обсудили общую обеспокоенность ударами в районах, осажденных российскими силами, таких как Мариуполь и Херсон, и необходимость добиться прекращения огня, поддерживать гуманитарные усилия и обеспечить возможность выезда для мирного населения. Премьер-министр четко заявил о необходимости глобальной солидарности, подчеркнув, что Соединенное Королевство продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, помогая Украине защищать свою территорию", - комментирует разговор пресс-служба Джонсона.

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Мариуполь