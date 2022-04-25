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Прем'єр-міністр Великобританії і Генсек ООН обговорили варіанти допомоги Маріуполю

Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який у вівторок має намір відвідати Москву. Ключовою темою розмови стало питання надання гуманітарної допомоги населенню українського Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського уряду.

"Вони обговорили загальну стурбованість ударами в районах, обложених російськими силами, таких як Маріуполь і Херсон, і необхідність домогтися припинення вогню, підтримувати гуманітарні зусилля і забезпечити можливість виїзду для мирного населення. Прем'єр-міністр чітко заявив про необхідність глобальної солідарності, підкресливши, що Сполучене Королівство продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, допомагаючи Україні захищати свою територію", - коментує розмову прес-служба Джонсона.

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Маріуполь