Премьер-министр Пакистана призывает международное сообщество дать талибам время

"Талибан" контролирует весь Афганистан, и, если они смогут начать двигаться в сторону инклюзивного правительства, собрать вместе все фракции, Афганистан сможет жить мирно спустя 40 лет. Но если что-то пойдет не так, о чем мы все беспокоимся, страна может погрузиться в хаос", - заявил Хан.

Он считает, что группировке нужно дать больше времени, чтобы понять, как поведут себя талибы у власти.

Премьер-министр добавил, что направить новое правительство Афганистана в нужную сторону поможет международная гуманитарная поддержка. По словам Хана, страну не получится контролировать извне.

"Народ Афганистана никогда не поддержит марионеточное правительство. Так что вместо того, чтобы сидеть здесь и думать о том, что мы можем их контролировать, мы должны их стимулировать. Потому что Афганистан, нынешнее правительство, определенно чувствуют, что без международной помощи и поддержки они не смогут остановить этот кризис. Так что мы должны подтолкнуть их в нужном направлении", - заявил премьер-министр.

Хан также раскритиковал вывод войск США из страны. По его словам, США должны были предпринять попытку политического урегулирования с "Талибаном" с "позиции силы", в разгар своего присутствия в Афганистане, а не в тот момент, когда они уходили.