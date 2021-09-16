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Прем'єр-міністр Пакистану закликає міжнародне співтовариство дати талібам час

Автор: Анна Полисученко

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан закликає міжнародне співтовариство дати талібам час. Також він пропонує продовжити висилати гуманітарну допомогу в Афганістан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Талібан" контролює весь Афганістан, і, якщо вони зможуть почати рухатися в бік інклюзивного уряду, зібрати разом всі фракції, Афганістан зможе жити мирно через 40 років. Але якщо щось піде не так, про що ми всі турбуємося, країна може зануритися в хаос", - заявив Хан.

Він вважає, що угрупованню потрібно дати більше часу, щоб зрозуміти, як поведуть себе таліби при владі.

Прем'єр-міністр додав, що направити новий уряд Афганістану в потрібну сторону допоможе міжнародна гуманітарна підтримка. За словами Хана, країну не вийде контролювати ззовні.

"Народ Афганістану ніколи не підтримає маріонетковий уряд. Отже, замість того, щоб сидіти тут і думати про те, що ми можемо контролювати їх, ми повинні стимулювати їх. Тому що Афганістан, нинішній уряд, безумовно відчувають, що без міжнародної допомоги і підтримки вони не зможуть зупинити цю кризу. Так що ми повинні підштовхнути їх в потрібному напрямку", - заявив прем'єр-міністр.

Хан також розкритикував виведення військ США з країни. За його словами, США повинні були зробити спробу політичного врегулювання з "Талібаном" з "позиції сили", в розпал своєї присутності в Афганістані, а не в той момент, коли вони йшли.

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ПакистанТалібан